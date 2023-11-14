Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть барбарис

Барбарис знаком нам с детства. Он богат витаминами, каротином, минеральными солями, незаменимыми аминокислотами, пектином. Однако употреблять продукт можно не всем. В разговоре с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала о вреде барбариса.

Эксперт утверждает, что продукт противопоказан при циррозе печени, склонности к тромбообразованию, высокой желудочной кислотности, почечных и сердечных патологиях.

Не рекомендуется употреблять барбарис детям до 12 лет, беременным и кормящим мамам. Для женщин в климаксе он также опасен.

«В барбарисе содержится алкалоид — берберин. Он способствует сокращению мускулатуры матки, что может привести к риску преждевременных родов. Также барбарис ядовит и для маленьких детей. У новорожденных он провоцирует развитие желтухи», — объяснила нутрициолог.

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