Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть редис

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», кому, несмотря на всю пользу, может оказаться вреден редис. «Низкокалорийный редис богат витаминами и минералами. Он имеет легкий острый вкус и используется в кулинарии в сыром виде или в качестве приправы. Но некоторым людям от его употребления лучше отказаться», — пояснила эксперт.

По словам Ольги Деккер, редис может вызвать дискомфорт в желудке из-за входящего в его состав вещества глюкозинолата, особенно при употреблении в больших количествах. Редис также может усиливать изжогу из-за острого вкуса и вызывать аллергические реакции.

Отказаться от употребления редиса Ольга Деккер порекомендовала людям, страдающим язвой желудка, гастритом или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. «В целом редис — полезный и вкусный овощ, но не для всех. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы страдаете аллергией, перед употреблением редиса рекомендуется проконсультироваться с врачом», — резюмировала нутрициолог.

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