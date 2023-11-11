Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить какао

Впереди новогодние праздники, а значит самое время пить какао. Однако нутрициолог Лидия Квашнина советует не спешить. Она считает, что какао не такой уж безобидный детский напиток. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».

По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а именно повышенной кислотностью желудка и язвой, не рекомендуется пить какао. Оно стимулирует выработку желудочного сока. Также от напитка следует отказаться и людям с повышенной возбудимостью нервной системы.

«Лучше всего ограничиться двумя чашками какао в день, потому что возможна аллергическая реакция», — советует эксперт.

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