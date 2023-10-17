Нутрициолог рассказала, кому противопоказан дайкон

Дайкон — это корнеплод родом из Японии. Он богат биологически активными веществами и минералами. Его используют в салатах, холодных закусках и других азиатских блюдах. Но так ли он безопасен? О вреде японской редьки «СЭ» рассказала нутрициолог Валентина Торшина.

По мнению эксперта, дайкон противопоказан людям с воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. Не рекомендован продукт и для людей с рефлюксом - состояние, при котором желудочный секрет перемещается в пищевод.

Большое количество пищевых волокон, содержащее в дайконе, негативно сказывается на состоянии людей с заболеваниями кишечника. Нутрициолог подчеркивает, что корнеплод лучше не употреблять и тем, кто склонен к метеоризму и диарее.

Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной рассказываем, в чем польза обычной редьки.