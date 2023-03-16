Нутрициолог рассказала, можно ли есть сладости без вреда для фигуры

Спортивный нутрициолог и фитнес-тренер Ольга Беседина рассказала «СЭ», что есть сладости и одновременно быть в форме возможно. В то время, как пищевые табу с большой вероятностью обернуться не только лишними килограммами, но и проблемами со здоровьем, физическим и психическим. «Запретный плод сладок. Когда мы что-то себе запрещаем — нам этого хочется еще сильнее. Желание становится тягой, которую сложно игнорировать, и рано или поздно случается срыв», — пояснила специалист.

По словам Ольги Бесединой, сладости нужно есть по трем правилам: каждый день (если хочется и именно то, что хочется), после основных приемов пищи (то есть на десерт) и ловить момент, когда уже достаточно. «Золотое правило стройности без диет: научиться слышать свое тело. Организм — это идеальная система. Он никогда не «скажет» нам то, от чего нам будет плохо. Тело всегда дает сигналы о том, что ему требуется. Просто мы разучились их слышать», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, когда лучше есть печенье.