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Сегодня, 12:35

Нутрициолог рассказала, можно ли есть сладости без вреда для фигуры

Ольга Стрельникова
Пирожное в руках девушки.
Фото Freepik/arthurhidden
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Спортивный нутрициолог и фитнес-тренер Ольга Беседина рассказала «СЭ», что есть сладости и одновременно быть в форме возможно. В то время, как пищевые табу с большой вероятностью обернуться не только лишними килограммами, но и проблемами со здоровьем, физическим и психическим. «Запретный плод сладок. Когда мы что-то себе запрещаем — нам этого хочется еще сильнее. Желание становится тягой, которую сложно игнорировать, и рано или поздно случается срыв», — пояснила специалист.

По словам Ольги Бесединой, сладости нужно есть по трем правилам: каждый день (если хочется и именно то, что хочется), после основных приемов пищи (то есть на десерт) и ловить момент, когда уже достаточно. «Золотое правило стройности без диет: научиться слышать свое тело. Организм — это идеальная система. Он никогда не «скажет» нам то, от чего нам будет плохо. Тело всегда дает сигналы о том, что ему требуется. Просто мы разучились их слышать», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, когда лучше есть печенье.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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