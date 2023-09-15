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Сегодня, 16:35

Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном

Фото istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya
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Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», почему не рекомендуется употреблять какао на ночь.

«Пить какао на ночь не стоит, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна, потому что напиток содержит большое количество кофеина. При этом какао-напиток разрешается употреблять каждый день, но выпивать больше двух чашек в сутки не рекомендуется», — сказала Квашнина «СЭ».

Также эксперт отметила, что какао считается очень полезным напитком. Оно богато антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и увеличивают продолжительность жизни. Полифенолы, входящие в его состав, влияют на мозговое кровообращение и стимулируют работу мозга.

Какао: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность, как выбрать. Какао: польза и вред для здоровья

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