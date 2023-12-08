Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном

Сегодня, 20:45
Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что пить какао можно каждый день, но перед сном от чашечки ароматного напитка лучше отказаться. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».
По ее словам, в какао содержится большое количество кофеина, который может спровоцировать нежелательные реакции у организма.
«Не рекомендуется пить какао на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна», — объяснила эксперт.
Кроме того, Квашнина советует не увлекаться напитком, достаточно двух чашек какао в день.