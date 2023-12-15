Нутрициолог рассказала, можно ли заменить яйца

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк ответила на вопрос: «Можно ли заменить яйца в любимых блюдах?».

«Полностью заменить яйца не выйдет. Это богатый белком и всеми незаменимыми аминокислотами продукт. Можно попытаться подобрать альтернативу, но вкус блюд и их польза могут измениться», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, неплохая замена яиц в салатах — консервированная фасоль или грибы (лесные и шампиньоны).

«В любимую у россиян «Мимозу» вместо яиц можно попробовать добавить тофу, а вкус «Селедки под шубой» из-за отсутствия яиц особо не изменится, можно обойтись без них», — говорит Стасюк.

Что касается выпечки, здесь эксперт рекомендует особо не экспериментировать.

«При приготовлении сырников, запеканки или бисквита вместо яиц можете использовать банановое, тыквенное или яблочное пюре. Можно добавить манную крупу или замоченные в воде овсяные хлопья», — делится советами нутрициолог.

Кроме того, решить проблему поможет картофельный или кукурузный крахмал, но с ними нужно быть крайне осторожным. Чтобы «склеить» тесто для выпечки, достаточно смешать одну столовую ложку крахмала с 50 г воды.

«Спортсменам и тем, кто правильно питается, рекомендую при отсутствии яиц в рационе есть больше бобовых. Но при условии, что нет аллергии или индивидуальной непереносимости. Чечевица, горох, фасоль — отличные по содержанию белка продукты. А прекрасный источник 9 незаменимых аминокислот — зелень», — подытожила специалист.