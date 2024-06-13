Нутрициолог рассказала, на что обращать внимание при покупке мороженого

Нутрициолог Екатерина Стасюк эксклюзивно для «СЭ» рассказала, на какие нюансы следует обратить внимание при покупке мороженого. По ее словам, важно уметь правильно выбирать этот продукт, чтобы исключить неприятные риски и последствия.

«Первое, на что нужно посмотреть покупателю — это этикетка. Например, мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем, как «мороженое с заменителем молочного жира». А вес продукта должен быть указан в граммах, так как сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу лакомства», — объяснила эксперт.

Также Стасюк порекомендовала изучить перечень стабилизаторов. Они предусмотрены технологией производства и позволяют сохранить форму десерта. Допускаются такие натуральные стабилизаторы и загустители, как камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

«Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму. Если лакомство деформировано, значит были нарушены условия хранения продукта. Если оно размораживалось и повторно замораживалось, это негативно отразиться не только на вкусовых качествах сладости, но и на его безопасности», — добавила нутрициолог.

Так, первый признак повторного замораживания мороженого — привкус «песка» во рту, вызванный мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12-13 °С. Как подчеркнула эксперт, именно при этой температуре начинаются процессы микробиологической порчи мороженого, что может привести к расстройству кишечника.