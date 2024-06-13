Нутрициолог рассказала, на что обращать внимание при покупке мороженого

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Нутрициолог Екатерина Стасюк эксклюзивно для «СЭ» рассказала, на какие нюансы следует обратить внимание при покупке мороженого. По ее словам, важно уметь правильно выбирать этот продукт, чтобы исключить неприятные риски и последствия.
«Первое, на что нужно посмотреть покупателю — это этикетка. Например, мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем, как «мороженое с заменителем молочного жира». А вес продукта должен быть указан в граммах, так как сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу лакомства», — объяснила эксперт.
Также Стасюк порекомендовала изучить перечень стабилизаторов. Они предусмотрены технологией производства и позволяют сохранить форму десерта. Допускаются такие натуральные стабилизаторы и загустители, как камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.
«Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму. Если лакомство деформировано, значит были нарушены условия хранения продукта. Если оно размораживалось и повторно замораживалось, это негативно отразиться не только на вкусовых качествах сладости, но и на его безопасности», — добавила нутрициолог.
Так, первый признак повторного замораживания мороженого — привкус «песка» во рту, вызванный мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12-13 °С. Как подчеркнула эксперт, именно при этой температуре начинаются процессы микробиологической порчи мороженого, что может привести к расстройству кишечника.