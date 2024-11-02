Нутрициолог рассказала о новых трендах в питании

С каждым годом растет интерес потребителей к альтернативным продуктам питания, что связано с усилением внимания к здоровому образу жизни и экологии. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявила нутрициолог Екатерина Гузман.

«На сегодняшний день мы наблюдаем истинный бум на растительные заменители мяса. Продукты на основе сои, гороха и других бобовых, такие как вегетарианские и веганские бургеры, становятся отличной альтернативой для тех, кто хочет сократить потребление животного белка, но не готов полностью отказываться от любимых блюд», — отметила эксперт.

Среди самых популярных категорий альтернативных продуктов Екатерина выделила безмолочные альтернативы. Миндальное, соевое, овсяное и кокосовое молоко становятся отличной заменой коровьему молоку. Также разнообразные твердые сыры и йогурты на растительной основе находят все больше поклонников. Кроме того, нутрициолог отметила рост популярности безглютеновых продуктов.

«Продукты, сделанные из альтернативных зерен, таких как рис, кукуруза, киноа и гречка — отличный вариант для людей с непереносимостью глютена. И это не только хлеб и паста — выбор в этом сегменте сейчас просто огромный!» — подчеркнула нутрициолог.

Суперфуды — еще одна категория, которой Гузман решила уделить внимание. Она отметила, что семена чиа, льна, спирулина и морская капуста не только богаты питательными веществами, но и отлично дополняют разнообразные блюда, такие как смузи, йогурты и каши.

Не менее важным трендом считаются замены сахара. Натуральные подсластители, такие как стевия, эритритол, а также агавовый сироп, позволяют наслаждаться сладким вкусом без ущерба для здоровья, отметила эксперт.

Кроме того, растет популярность сублимированных продуктов. Овощи и фрукты, обработанные методом сушки, сохраняют витамины и минералы, что делает их удобными для хранения и использования.

В конце разговора Екатерина рассказала о новинках в сегменте закусок. Чипсы из водорослей или крекеры из нутовой муки служат отличной альтернативой традиционным снекам.

«Важно помнить, что каждый из этих продуктов имеет свои преимущества и может быть полезен в разных диетах и режимах питания. Главное — правильно выбирать продукты, которые соответствуют вашим предпочтениям и потребностям», — заключила Гузман.