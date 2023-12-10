Нутрициолог рассказала о пользе говядины для мужчин

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В беседе с «СЭ» нутрициолог Ника Сергунина назвала полезные свойства говядины, которые могут уберечь мужчин от утраты мышечной массы.

По ее словам, после 40 лет мужчины подвержены саркопении — постепенной утрате мышечной массы. А говядина — это отличный источник высококачественного животного белка, который как раз необходим для роста мышц.

«Белок в говядине содержит все необходимые аминокислоты, необходимые для восстановления и поддержания мышц», — отмечает специалист.

Кроме того, говядина также содержит креатин, который повышает производство энергии в мышцах. Это помогает улучшить физическую работоспособность сильной половины человечества.