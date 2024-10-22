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Нутрициолог рассказала о пользе квашеной капусты осенью
Питание и еда

Сегодня, 19:40

1 мин.

Нутрициолог рассказала о пользе квашеной капусты осенью

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Квашеная капуста
Фото Natalia POGODINA, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, почему стоит включать в осенний рацион квашеную капусту.

«Квашеная капуста богата витамином C, который помогает в борьбе с простудами и укрепляет иммунную систему. Кроме того, благодаря ферментации, капуста содержит пробиотики, которые благоприятно влияют на микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и повышают общий уровень здоровья», — отметила эксперт.

Также специалист добавила, что в продукте содержится большое количество клетчатки, которая дарит ощущение сытости, помогает контролировать уровень сахара в крови и нормализует работу сердца.

Тем не менее, как и любой продукт, квашеная капуста имеет свои противопоказания.

«Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, следует ограничить употребление продукта. Также стоит быть осторожными людям с высоким кровяным давлением и заболеваниями почек, так как она может содержать значительное количество соли», — подчеркнула Гузман.

В завершении разговора Екатерина отметила, что в умеренных количествах квашеная капуста станет отличным помощником в поддержании здоровья в осенний период.

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