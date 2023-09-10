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Сегодня, 18:35

Нутрициолог рассказала о пользе ревеня

Фото istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova
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Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ» о пользе ревеня, который считается одним из полезнейших овощных растений. По словам специалиста, он снижает риск образования тромбов, очищает стенки сосудов и обладает противомикробным и противовоспалительным действиями.

«Черешки ревеня содержат витамины С, В, РР, каротин, пектин и соли калия, фосфора, магния, поэтому ревень положительно влияет на здоровье почек и кишечника, помогает усвоению пищи. Также он эффективен как желчегонное средство», — сказала Квашнина «СЭ».

При этом специалист отмечает, что ревень не стоит употреблять пациентам с желчнокаменной и мочекаменной болезнями, а также людям с гастритом, повышенной кислотностью желудка и панкреатитом.

Польза и&nbsp;вред ревеня. Чем полезен и опасен ревень? Детям его нужно давать с осторожностью

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