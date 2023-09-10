Нутрициолог рассказала о пользе ревеня

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ» о пользе ревеня, который считается одним из полезнейших овощных растений. По словам специалиста, он снижает риск образования тромбов, очищает стенки сосудов и обладает противомикробным и противовоспалительным действиями.

«Черешки ревеня содержат витамины С, В, РР, каротин, пектин и соли калия, фосфора, магния, поэтому ревень положительно влияет на здоровье почек и кишечника, помогает усвоению пищи. Также он эффективен как желчегонное средство», — сказала Квашнина «СЭ».

При этом специалист отмечает, что ревень не стоит употреблять пациентам с желчнокаменной и мочекаменной болезнями, а также людям с гастритом, повышенной кислотностью желудка и панкреатитом.