Нутрициолог рассказала о преимуществах и недостатках диеты Дюкана

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ» о популярной диете, которая была разработана французским диетологом Пьером Дюканом. Она основана на принципе потребления белковой пищи с ограничением углеводов и жиров, при этом различные группы продуктов вводятся в рацион постепенно. «Основное преимущество диеты Дюкана — высокое потребление белка, которое может способствовать ощущению сытости и поддержанию мышечной массы», — пояснила специалист. Однако у этой диеты есть и недостатки.

Ограничение углеводов, по словам Ольги Деккер, в длительной перспективе может привести к недостатку энергии и нехватке важных питательных веществ. При этом избыток белка способен оказывать нагрузку на почки и повышать риск развития некоторых заболеваний. «Важно учитывать индивидуальные особенности, потребности и рекомендации специалистов. Консультация с диетологом или другим квалифицированным специалистом поможет определить наиболее подходящий план питания для достижения ваших целей — здоровья и физической формы», — резюмировала эксперт.

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