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Сегодня, 17:35

Нутрициолог рассказала о том, сколько раз в неделю нужно есть рыбу

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что рыба обязательно должна присутствовать в рационе, поскольку это главный источник легкоусвояемого белка и Омега-3 жирных кислот. Также любая рыба в обилии содержит йод, фосфор, витамин D и коллаген.

По словам Наты Гончар, регулярное употребление рыбы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, преждевременного старения, улучшает зрение и репродуктивную функцию, снижает холестерин и способствует похудению. Поэтому специалист посоветовала всем сделать рыбные блюда частью своего меню. «Минимум 1-2 раза в неделю рыба должна быть на вашем столе», — резюмировала нутрициолог.

Какая рыба самая полезная и, как ее приготовить, чтобы максимально сохранить все свойства, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
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