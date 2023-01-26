Нутрициолог рассказала о том, сколько раз в неделю нужно есть рыбу

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что рыба обязательно должна присутствовать в рационе, поскольку это главный источник легкоусвояемого белка и Омега-3 жирных кислот. Также любая рыба в обилии содержит йод, фосфор, витамин D и коллаген.

По словам Наты Гончар, регулярное употребление рыбы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, преждевременного старения, улучшает зрение и репродуктивную функцию, снижает холестерин и способствует похудению. Поэтому специалист посоветовала всем сделать рыбные блюда частью своего меню. «Минимум 1-2 раза в неделю рыба должна быть на вашем столе», — резюмировала нутрициолог.

Какая рыба самая полезная и, как ее приготовить, чтобы максимально сохранить все свойства, читайте в полной версии материала в «СЭ».