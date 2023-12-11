Нутрициолог предупредила о вреде артишоков

Читайте нас в

В артишоке содержится полифенол. Он стимулирует выработку желчи, отметила нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ».

По ее словам, от употребления овоща следует отказаться людям с холециститом, нарушением работы желчевыводящих путей и заболеваниями почек.

«Не забывайте про индивидуальную непереносимость. Если не уверены в отсутствии аллергии, употребляйте овощ небольшими порциями», — предупредила эксперт.

Как рассказала нутрициолог, исключить артишок из рациона следует и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ и имеет проблемы с давлением.

«Детям до шести лет нельзя давать артишоки. Также следует отказаться от продукта во время грудного вскармливания», — подытожила Стасюк.