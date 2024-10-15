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Нутрициолог рассказала о вреде балканского завтрака
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде балканского завтрака

Мария Задорожная
Автор
Бутерброд с прошуто, сыром и овощами
Фото DronG, iStock
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В последнее время в сети активно распространяется новый фуд-тренд — балканский завтрак. Он получил свое название от полуострова Балканы, так как состоит из продуктов, которые входят в привычный рацион жителей этой местности.

По словам интегративного нутрициолога Ульяны Беликовой, балканский завтрак — это большой кусок белого хлеба, помидоры, болгарский перец и сыр фета. Иногда его дополняют беконом или прошутто и поливают оливковым маслом (или добавляют оливки). Однако эксперт не поддерживает такую идею для завтрака. По ее мнению, балканский завтрак содержит большое количество жиров, которые при частом употреблении несут риски для здоровья.

«Некоторые варианты балканского завтрака могут содержать много насыщенных жиров, особенно если в него входят жирные сыры и мясные продукты. Это может повышать уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Ульяна в беседе с «СЭ».


К тому же такой завтрак получается довольно соленым. Специалист отметила, что мясные изделия и сыр содержат большое количество соли, что может способствовать повышению артериального давления и развитию других заболеваний.

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