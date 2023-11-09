Нутрициолог рассказала о вреде черемухи

В беседе с «СЭ» нутрициолог Лидия Квашинина рассказала, что несмотря на полезные свойства черемухи, она иногда может быть опасна для здоровья человека.

По ее словам, в косточках ягоды содержатся амигдалин и пруназин, которые при расщеплении высвобождают ядовитый цианид.

«Поэтому не рекомендую употреблять плоды черемухи, а также заваривать сушеные ягоды, если из них не извлечена косточка», — отмечает эксперт.

Также нутрициолог не советует принимать препараты с черемухой беременным и тем, кто планирует завести ребенка.

«Кроме того, противопоказаниями могут быть возраст до 5 лет, лактация, гипертония, диабет и склонность к аллергиям», — подытожила Квашнина.

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