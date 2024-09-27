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Нутрициолог рассказала о вреде дубайского шоколада
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде дубайского шоколада

Мария Задорожная
Автор
Дубайский шоколад
Фото Sascha Thelen, dpa, Global Look Press
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Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «СЭ» отметила, что дубайский шоколад — это высококалорийный продукт. В 100 г десерта содержится 563 ккал.

По словам эксперта, сладостью не стоит увлекаться. Так как чрезмерное употребление шоколада может привести к серьезным заболеваниям, в том числе сердечно-сосудистыми. Как отметила специалист, допустимая суточная норма лакомства — 20-30 г.

«Это калорийный десерт. При чрезмерном употреблении он приведет не только к набору лишнего веса, но и кариесу, повышению риска заболеваний сердца и сосудов», — сказала Гузман.

Кроме того, дубайский шоколад содержит огромное количество сахара. Поэтому при его чрезмерном употреблении возникают скачки глюкозы, что приводит к усталости и сонливости.

Также при приготовлении зарубежного лакомства используется молочный шоколад, который может содержать слишком много кофеина и вызвать бессонницу либо мигрень, а у детей — гиперактивность.

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