Нутрициолог рассказала о вреде дубайского шоколада

Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «СЭ» отметила, что дубайский шоколад — это высококалорийный продукт. В 100 г десерта содержится 563 ккал.

По словам эксперта, сладостью не стоит увлекаться. Так как чрезмерное употребление шоколада может привести к серьезным заболеваниям, в том числе сердечно-сосудистыми. Как отметила специалист, допустимая суточная норма лакомства — 20-30 г.

«Это калорийный десерт. При чрезмерном употреблении он приведет не только к набору лишнего веса, но и кариесу, повышению риска заболеваний сердца и сосудов», — сказала Гузман.

Кроме того, дубайский шоколад содержит огромное количество сахара. Поэтому при его чрезмерном употреблении возникают скачки глюкозы, что приводит к усталости и сонливости.

Также при приготовлении зарубежного лакомства используется молочный шоколад, который может содержать слишком много кофеина и вызвать бессонницу либо мигрень, а у детей — гиперактивность.