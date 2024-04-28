Нутрициолог рассказала о вреде кукурузы

Нутрициолог Ника Сергунина в беседе с «СЭ» заявила, что кукуруза, как и все зерновые, содержит фитиновую кислоту, которая ухудшает усвоение железа и цинка.

«Замачивание, проращивание и ферментация кукурузы могут существенно снизить уровень этого вещества», — добавила эксперт.

Кроме того, растворимые пищевые волокна, содержащиеся в кукурузе, довольно плохо усваиваются. Поэтому чрезмерное потребление продукта может привести к расстройствам пищеварения: газы, вздутие живота и диарея.

Также кукурузу с осторожностью нужно есть людям с сахарным диабетом, так как у нее довольно высокий гликемический индекс.