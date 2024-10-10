Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала о вреде овсянки
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде овсянки

Мария Задорожная
Автор
Овсяная каша
Фото FreshSplash, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Мария Милц в разговоре с «СЭ» отметила, что овсяная каша — это отличный вариант для завтрака. Специалист подчеркнула, что продукт богат растворимыми волокнами, которые питают полезные бактерии в кишечнике и снижают уровень холестерина в крови. Также овсянка содержит магний, который помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса, и железо, необходимое для правильного кроветворения.


«Особенно полезна цельнозерновая овсянка. Она сдерживает голод из-за содержания бета-глюконатов и снижает уровень «плохого» холестерина», — подчеркнула эксперт.

Однако злоупотреблять овсяной кашей нутрициолог не советует. По ее словам, в продукте содержится фитиновая кислота, которая вымывает кальций из костной ткани. Также овсяную кашу не рекомендуется есть людям с непереносимостью глютена, иначе у них могут возникнуть проблемы с желудком.

Мука. Какая мука самая полезная? Отвечает нутрициолог
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ