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Нутрициолог рассказала о вреде яичницы
Питание и еда

18 марта, 18:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде яичницы

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Яичница на скороводе.
Фото Mateusz Siuta/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, почему яичница не так полезна, как считают многие.

«Первая причина — холестерин. Одно крупное яйцо содержит примерно 200-210 мг вещества, при суточной потребности в 300 мг. Сами яйца содержат полезный холестерин, однако при жарке на масле он превращается во вредный и никакой пользы не приносит. Наоборот, приводит к развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила эксперт.

Также специалист предупредила, что яйца могут быть заражены сальмонеллой — бактерией, которая поражает пищеварительный тракт и вызывает острые кишечные инфекции. При заражении появляется сильная диарея, рвота и обезвоживание организма.

«Давайте не забывать про аллергию и непереносимость продукта. Яйца и блюда из них могут вызвать несварение и диарею, если организм не воспринимает вещества, входящие в их состав. Кроме того, яичница, приготовленная на масле, может спровоцировать тошноту, рвоту, метеоризм, вздутие, боли в животе и другие проблемы с ЖКТ, если съесть ее на голодный желудок», — подытожила нутрициолог.

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