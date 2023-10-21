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Сегодня, 13:45

Нутрициолог рассказала об опасности альтернативных диет

Мария Маковей
Автор
Фото https://ru.freepik.com/free-photo/healthy-vegetables-on-wooden-table_13013675.htm
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Вопрос пользы альтернативных диет для организма человека обсуждается уже давно. Некоторые специалисты считают, что в веганстве и сыроедении нет ничего опасного. Однако нетрадиционными формами питания уже заинтересовались на законодательном уровне. Недавно в Госдуму направили законопроект о запрете альтернативных диет для детей до 18 лет. Нутрициолог Екатерина Стасюк эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как отказ от продуктов животного происхождения и сыроедение сказываются на здоровье человека.

По словам эксперта, дефицит железа, то есть анемия — это первое опасное последствие веганства и сыроедения. Без железа нарушается образование эритроцитов и белка гемоглобина, который транспортирует кислород от легких к тканям.

«Дефицит железа приводит к гипоксии — кислородному голоданию организма. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается риск аритмий и сердечной недостаточности», — подчеркивает Екатерина Стасюк.

Помимо нехватки железа, такой подход к питанию оборачивается дефицитом белка и витамина В12, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Организму не хватает строительного материала, он испытывает истощение и замедляется в развитии.

«Сыроеды испытывают дефицит не только в белке, железе, но и в углеводах, во всех витаминах группы В и многих микроэлементах. Это может привести не только к тяжелому истощению организма, но и даже к летальному исходу», — подчеркивает нутрициолог.

Кроме того, большое количество овощей и фруктов в меню перегружает пищеварительную систему и провоцирует развитие заболеваний ЖКТ: гастрит, язвы, колиты, панкреатиты и др.

Читайте в материале «СЭ», что будет с организмом, если резко отказаться от мяса.

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