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Нутрициолог рассказала, почему гречка полезна для женщин
Питание и еда

Сегодня, 08:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, почему гречка полезна для женщин

Мария Маковей
Автор
Гречневая крупа в ложке
Фото Elenathewise/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» нутрициолог Валентина Торшина рассказала о пользе гречневой крупы для женского здоровья.

По ее словам, у женщин чаще всего возникает железодефицитная анемия, которая связана с физиологическими особенносятми. Поэтому прекрасной половине человечества необходимо более внимательно следить за уровнем железа в крови. А помочь восполнить дефицит этого минерала поможет гречка, так как в ней содержится большое количество этого полезного микроэлемента.

«Стоит помнить, что растительное железо усваивается лишь на 8-18 процентов, в то время как животное (гемовое) на 15-35 процентов», — предупредила эксперт.

Для лучшего усвоения железа нутрициолог советует есть гречку со свежими овощами, фруктами и зеленью, содержащими большое количество витамина С.

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