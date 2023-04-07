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Сегодня, 15:20

Нутрициолог рассказала, почему нет смысла отказываться от сахара

Ольга Стрельникова
Сахар рафинированный на голубом фоне вместе с банкой газировки.
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог с научной степенью, руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман рассказала «СЭ», что отказываться от сахара нет смысла. «Нет пользы для здоровья в полном отказе от сахара. Сахар может быть частью здорового, сбалансированного питания. Все яд и все лекарство, зависит от дозы», — пояснила специалист.

По словам Лизы Гильман, нет исследований и научных доказательств того, что полное исключение сахара из рациона как-то улучшит здоровье. «Доказательные нутрициологи и диетологи единодушны в том, что чрезмерное употребление сахара не полезно. Но это не значит, что нужно полностью исключить сахар. Более того, полностью отказаться от сахара практически невозможно», — подчеркнула эксперт. Многие здоровые продукты, такие как фрукты, ягоды, овощи, темный шоколад, молочные продукты, содержат сахар в натуральном виде. Исключив их, вы получите очень скудный, нездоровый рацион, из-за которого образуется дефицит тех или иных микроэлементов.

Как отметила нутрициолог, более реалистичен отказ от добавленного сахара. Но ни одна из национальных организаций по питанию не советует полностью исключать сахар из рациона. «Всемирная организация здравоохранения официально рекомендует снижать потребление добавленного сахара до 10% от дневного калоража. Британская национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым употреблять до 30 г сахара в день. Американская ассоциация эндокринологов в руководстве по питанию при диабете тоже не рекомендует полностью исключать сахар», — заметила Лиза Гильман.

Не стоит путать рекомендацию об уменьшении количества добавленного сахара с его полным исключением из рациона. «Любое жесткое ограничение в питании со временем заставит вас чувствовать себя обделенными и несчастными. Полный отказ от сахара может привести к навязчивым мыслям о сладком и срывам. В конце концов, какой смысл стремиться быть здоровыми, если при этом не наслаждаться жизнью?», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, какие продукты помогают уменьшить показатели сахара в крови.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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