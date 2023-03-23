Нутрициолог рассказала, правда ли фрукты нужно есть до еды, а не после

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Нутрициолог Ольга Деккер эксклюзивно с «СЭ» поделилась мнением относительно утверждения, что употребление фруктов до еды может быть полезным для здоровья. Такой точки зрения придерживался доктор-натуропат Герберт Шелтон, разработавший свою систему раздельного питания. Он считал, что фрукты, съеденные до основного приема пищи, повышают функцию детоксикации организма, после же они способствуют гниению, брожению, вздутию и превращаются в кислоту.
Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что на вопрос, когда лучше есть фрукты, однозначного ответа нет — все зависит от индивидуальных потребностей, особенностей организма и многих других факторов. «Например, цитрусовые, могут вызвать раздражение слизистой желудка — их лучше есть после еды, в отличие от яблок и груш, которые богаты пищевыми волокнами и помогают ускорить переваривание пищи. Поэтому единого правила, быть не может. Главное — употреблять достаточное количество фруктов и овощей, а это порядка 400-500 г ежедневно», — подытожила нутрициолог.
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