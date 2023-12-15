Нутрициолог рассказала, сколько можно есть тунца

Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что лучше всего тунец есть вместе с бутербродами, в смеси с рисом или макаронами. При этом порция рыбы должна составлять 100-120 г в сутки, пишет «СЭ».

По словам специалиста, тунца можно есть два-три раза в неделю, но всего лишь один раз в день. Это связано с ртутью, содержащейся в рыбе.

«Из-за потенциально высокого содержания ртути беременным женщинам и маленьким детям следует проконсультироваться с врачом, прежде чем есть тунец», — предупредила эксперт.