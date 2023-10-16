Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 18:00

Нутрициолог рассказала, сколько петрушки можно есть в день

Мария Маковей
Автор
Петрушка в банке на столе.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

О том, сколько петрушки можно употреблять в сутки и кому она противопоказана, рассказала «Спорт-Экспрессу» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

По мнению специалиста, рекомендуется употреблять не более 50 г петрушки в день. А тем, у кого есть проблемы с почками или желчным пузырем, она противопоказана. Зелень обладает мочегонным эффектом и усиливает нагрузку на органы.

Кроме того, употреблять петрушку в большом количестве не стоит и беременным, она способна спровоцировать выкидыш.

Рыбий жир: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Рыбий жир: польза и вред для организма
Польза и вред
0
Читайте также
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказал, чем орехи полезны для сердца