Нутрициолог рассказала, в какое время суток можно есть картофель

Аналитики сети кафе «Крошка Картошка» выяснили, что потребление картофеля россиянами в текущем году увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом пик заказов блюд из картофеля приходится на обеденное время — с 13:00 до 15:00.

Нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала, в какое время суток полезнее всего употреблять крахмалистые корнеплоды.

По словам эксперта, картофель лучше всего есть в обед, так как в нем содержится большое количество крахмала.

«Крахмалистые овощи помогают сделать любой прием пищи более объемным, плотным и сытным, и к ним относится не только картофель — это еще и свекла, тыква, морковь и даже кабачки. Такие корнеплоды — хороший вариант для перекуса в середине дня», — объясняет нутрициолог.

Анастасия Кондаурова утверждает, что в картофеле содержится много полезных микроэлементов, которые поддерживают работу организма. Однако важно следить за нормой и временем употребления овоща, так как чрезмерное количество крахмала может привести к повышению уровня сахара в крови и нарушению метаболизма.

Кроме того, бренд-шеф сети кафе «Крошки Картошки» Сергей Михеев советует не есть крахмалистые продукты в «голом» виде, а добавлять к ним белок и овощи. Например, салат из свежих овощей или кусочки запеченной красной рыбы.