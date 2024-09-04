Нутрициолог развеяла популярные мифы о воде с лимоном

Нутрициолог Ника Сергунина считает утверждение, что вода с лимоном помогает похудеть, слишком преувеличенным. По ее словам, в цитрусовых содержатся пектины — определенные полисахариды, которые могут помочь увеличить чувство сытости. Кроме того, даже сама вода может ненадолго избавить от чувства голода.

Однако при выжимании ломтика лимона в воду в стакане остается только немного пектина, которого для избавления от чувства голода будет недостаточно, передает «СЭ».

Также нутрициолог добавила, что лимонная вода не способна вывести шлаки и токсины из организма.

«Вода, несомненно, помогает выводить определенные отходы из тела через мочу и другие испражнения. Однако не существует доказательств того, что лимонная вода делает это эффективнее, чем обычная вода», — подытожила специалист.