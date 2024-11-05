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Нутрициолог развеяла популярный миф о похудении
Питание и еда

Сегодня, 17:45

1 мин.

Нутрициолог развеяла популярный миф о похудении

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Девушка ест салат
Фото Vladimir Vladimirov, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что острая пища не способствует быстрому похудению.


«Существует мнение, что острые специи могут влиять на скорость метаболизма, что положительно влияет на процесс похудения. Но с течением времени количество специй в пище значительно возросло, а научных данных о влиянии приправ на обмен веществ по-прежнему довольно мало», — отметила эксперт.

Сейчас в рационе человека используется около 40 различных специй. Например, острота чили и других сортов перца, таких как кайенский и халапеньо, обусловлена содержанием капсаицина, а алкалоид пиперин придает остроту черному перцу. Кроме того, острые приправы содержат множество других химических соединений, таких как гликозид аллицин в чесноке и аллиловое горчичное масло в горчице и хрене.

«Эти вещества действительно обеспечивают краткосрочное увеличение термического эффекта пищи, что может незначительно ускорить метаболизм. Но съесть много острой еды сложно. Поэтому эффект от употребления этих специй незначителен по сравнению с тем объемом калорий, который организм расходует для поддержания повседневных физиологических процессов», — сказала Гузман.

Поэтому эксперт советует людям контролировать количество потребляемых калорий, а не полагаться на стимулирующее действие острых специй.

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