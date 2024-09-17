Нутрициолог развеяла популярный миф об апельсиновом соке

В Интернете распространяется информация, что апельсиновый сок способен нейтрализовать вред жирной пищи, включая фастфуд. Происходит это за счет высокого содержания витамина С и флавоноидов, которые снижают окислительный стресс и воспаления в клетках. Так ли это на самом деле? На этот вопрос эксклюзивно для «СЭ» ответила врач, нутрициолог Екатерина Стасюк.

По словам эксперта, исследования, которые говорят о чудесных свойствах апельсинового сока и активно распространяются в сети, недостаточно обоснованы. Потому что в них принимала участие небольшая группа людей (до 30 человек) с прекрасным здоровьем, без хронических заболеваний.

«На мой взгляд, данные исследований недостаточно объемны. Эффективность влияния апельсинового сока на вред, наносимый от нездоровой пищи, должна быть изучена более углубленно. Нужны метаанализы исследований и систематический анализ с большой выборкой людей, чтобы смело заявить о действии апельсинового сока на организм», — сказала специалист.

Нутрициолог добавила, что из-за высокого содержания глюкозы апельсиновый сок с особой осторожностью стоит пить людям с диабетом второго типа. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходимо знать, что напиток может усугубить их состояние здоровья из-за большого содержания кислоты, которая раздражает слизистую.