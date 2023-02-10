Нутрициолог Соломатина объяснила, почему соевое мясо особенно полезно для мужчин

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина специально для «СЭ» рассказала, что мужчинам нужно много белка, поскольку часто они занимаются спортом и, у них хорошо развита мышечная масса. Чтобы все это поддерживать (тот же тестостерон), необходим белок в большом количестве. «Соевое мясо наиболее приближено к обычному мясу по составу белка и по ряду микро- и макроэлементов. Конечно, там практически нет таких витаминов как А, D, B12 и много чего еще, что есть в обычном мясе животного происхождения. Отличаются они и по составу жиров», — отметила эксперт.

Зачастую мужчины потребляют больше белка животного происхождения — жаркое, бифштексы и прочие мясные блюда, богатые холестерином. По словам Елены Соломатиной, соевое мясо содержит больше полиненасыщенных жирных кислот. Холестерин тоже необходим нашему организму, однако в избытке он приводит к неприятным последствиям, таким, например, как атеросклероз. «У женского организма до периода менопаузы имеется естественная защита в виде эстрогена. У мужчин этот гормон тоже вырабатывается, но в гораздо меньших количествах, из-за чего наступает раннее старение организма и проблемы с сердечно-сосудистой системой», — пояснила врач. Соевое мясо содержит изофлавоны — аналоги женских половых гормонов. Поэтому употребление сои в умеренных количествах поможет поддержать работу сердца и сосудов.

Белок животного происхождения усваивается достаточно трудно, особенно из красного мяса и, пока это произойдет оно уже способно нанести и определенный вред. «Рак кишечника, как раз, — следствие употребления красного мяса в большом количестве, — подчеркнула Елена Соломатина. — Добавляя соевый белок в рацион наравне с обычным мясом, можно составить очень хороший рацион для мужчин. Но переходить только на сою не нужно», — резюмировала диетолог.