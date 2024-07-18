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Опасный яд обнаружили в упаковках популярного корма для кошек
Питание и еда

Сегодня, 15:10

1 мин.

Опасный яд обнаружили в упаковках популярного корма для кошек

Мария Задорожная
Автор
Кошки и корм
Фото MarioGuti/istockphoto.com
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В кормах для животных бренда Chammy нашли свинец. Токсичное вещество обнаружили в упаковках лакомства для кошек «Chammy с рыбой», «Chammy с курицей» и «Сhammy c говядиной», передает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает портал, фонд качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» провел независимую экспертизу продукции бренда после получения обращений от владельцев животных, которые отравились кормом Chammy. Так обнаруженный в упаковке свинец мог попасть в корм из-за некачественного материала.

Продукция Chammy широко представлена на различных маркетплейсах и относится к экономичному ценовому сегменту. Например, средняя стоимость корма для кошек — 1500 рублей за 10 кг.

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