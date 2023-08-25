Отоларинголог назвал продукты, вредные для горла

25 августа врач-отоларинголог Шамиль Маликов в беседе с порталом «Подмосковье сегодня» рассказал о продуктах, которые могут вызывать боль в горле. К ним специалист отнес холодные напитки (например, вода из холодильника), газировку, алкоголь, острое, жареное и специи. Одни из них способны вызывать простудных заболевания, другие — гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, при которой не смыкается клапан между пищеводом и желудком и происходит выброс содержимого последнего.

«Чтобы никогда не болело горло, это нереально. В любом случае есть контакт с инфекционными больными. Никто от этого не застрахован. Но можно хотя бы начать с отказа от холодной воды и газировки, чтобы не раздражать слизистую глотки», — резюмировал врач.

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