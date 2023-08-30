Плоды черемухи могут быть опасны для здоровья

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26 августа на портале Медздрав.инфо предупредили об опасности плодов черемухи. Дело в том, что в составе ягод содержатся гликозиды, образующие цианистый водород, который способен вызвать отравление. К симптомам отравления черемухой относятся: падение артериального давления, расстройство желудка, слабость, головная боль, рвота, тошнота, перебои в работе сердца. При их появлении нужно обратиться к врачу.
Плоды черемухи не рекомендуется есть беременным женщинам и детям. В тяжелых случаях может потребоваться проведение детоксикационной терапии.
Ранее, 22 мая, врач, нутрициолог Елена Богатова назвала экзотические ягоды и фрукты, которые могут быть опасны.
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