Портал Sportskeeda перечислил полезные свойства лаврового листа

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Лавровый лист обладает противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами. Способствует поддержанию здоровья, пишет индийский портал Sportskeeda.
Оказывается, специя укрепляет иммунную систему, регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу почек и ЖКТ.
Также продукт борется с грибковыми инфекциями и очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, дым тлеющего лаврового листа помогает бороться с тревожностью.
Однако от специи лучше отказаться при аллергии, вирусных заболеваниях, беременным и кормящим мамам.