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Портал Sportskeeda перечислил полезные свойства лаврового листа
Питание и еда

Сегодня, 18:20

1 мин.

Портал Sportskeeda перечислил полезные свойства лаврового листа

Мария Маковей
Автор
Лавровый лист на столе.
Фото Marko Jan/istockphoto.com
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Лавровый лист обладает противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами. Способствует поддержанию здоровья, пишет индийский портал Sportskeeda.

Оказывается, специя укрепляет иммунную систему, регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу почек и ЖКТ.

Также продукт борется с грибковыми инфекциями и очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, дым тлеющего лаврового листа помогает бороться с тревожностью.

Однако от специи лучше отказаться при аллергии, вирусных заболеваниях, беременным и кормящим мамам.

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