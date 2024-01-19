Портал Sportskeeda перечислил полезные свойства лаврового листа

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Лавровый лист обладает противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами. Способствует поддержанию здоровья, пишет индийский портал Sportskeeda.

Оказывается, специя укрепляет иммунную систему, регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу почек и ЖКТ.

Также продукт борется с грибковыми инфекциями и очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, дым тлеющего лаврового листа помогает бороться с тревожностью.

Однако от специи лучше отказаться при аллергии, вирусных заболеваниях, беременным и кормящим мамам.