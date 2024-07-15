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Повар объяснил, как снизить калорийность окрошки
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Повар объяснил, как снизить калорийность окрошки

Мария Маковей
Автор
Окрошка и овощи на столе
Фото Aeril01/istockphoto.com
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Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов советует заменить колбасу в окрошке на мясо или рыбу. По его словам, это не только снизит калорийность блюда, но и увеличит его пользу.

«Вместо колбасы можно использовать отварную или запеченную индейку или говядину, подкопченную куриную грудку или малосольного лосося», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Также из списка ингредиентов можно исключить картофель. Как отметил повар, это поможет снизить калорийность готового блюда без последствий для вкуса.

«Для заправки нужно выбирать квас с минимальным содержанием сахара или обезжиренный кефир», — заключил специалист.

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