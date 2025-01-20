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Повар поделилась рецептом пряников с овсянкой
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Повар поделилась рецептом пряников с овсянкой

Мария Задорожная
Автор
Овсяные пряники на столе.
Фото Mariha-kitchen, iStock
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Профессиональный повар Наталья Стеклова поделилась с «СЭ» рецептом пряников с овсянкой. Для их приготовления потребуется подготовить 100 г измельченных овсяных хлопьев, 50 г рисовой муки, одно яйцо. Также понадобится размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло (25 г), мед — 20 г, разрыхлитель — 5 г, смесь пряностей — 10 г, щепотка соли и орехи по вкусу.

Для начала следует взбить миксером яйцо, мед и соль до образования пены. Затем добавить овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию. Лопаткой замесить тесто, оно получится очень липким.

«Накройте пленкой миску с тестом и дайте отдохнуть в холодильнике 10-15 минут. После достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой», — отметила эксперт.

Затем нужно выложить пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик и отправить их в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

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