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Повар поделился рецептом необычного фондю
Питание и еда

Сегодня, 19:00

1 мин.

Повар поделился рецептом необычного фондю

Мария Задорожная
Автор
Сырный фондю
Фото beats3, iStock
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Повар Андрей Чернышев поделился с «СЭ» рецептом фондю со сливками. Чтобы его приготовить, понадобится по 300 г сулугуни и твердого сыра, 200 мл сливок, 1,5 столовых ложки муки, один зубчик чеснока, перец, мускатный орех и другие специи — по желанию.

«Солоноватый привкус сулугуни оттеняет привычный твердый сыр, а сливки смягчают общую композицию», — добавил эксперт.

Для начала необходимо довести сливки до кипения, затем добавить к ним два вида сыра, предварительно натертого на терке. Получившуюся массу необходимо довести до однородности, постоянно помешивая. После вмешать просеянную муку и оставить вариться смесь еще на одну минуту. Затем добавить чеснок и специи. Блюдо готово.

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