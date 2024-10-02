Повар поделился рецептом необычного фондю

Повар Андрей Чернышев поделился с «СЭ» рецептом фондю со сливками. Чтобы его приготовить, понадобится по 300 г сулугуни и твердого сыра, 200 мл сливок, 1,5 столовых ложки муки, один зубчик чеснока, перец, мускатный орех и другие специи — по желанию.

«Солоноватый привкус сулугуни оттеняет привычный твердый сыр, а сливки смягчают общую композицию», — добавил эксперт.

Для начала необходимо довести сливки до кипения, затем добавить к ним два вида сыра, предварительно натертого на терке. Получившуюся массу необходимо довести до однородности, постоянно помешивая. После вмешать просеянную муку и оставить вариться смесь еще на одну минуту. Затем добавить чеснок и специи. Блюдо готово.