Повар раскрыл секреты приготовления вкусной шарлотки

Су-шеф Ярослав Галков в беседе с «СЭ» отметил, что для приготовления вкусной шарлотки потребуются подходящие фрукты. Поэтому эксперт рекомендует выбирать кислые яблоки. Так как они хорошо держат форму и не превращаются в пюре в процессе готовки.

«Если не снимать с яблок кожуру, она придаст шарлотке красивый цвет и аромат», — добавил специалист.



Другие фрукты, например, персики или груши, Ярослав также рекомендует выбирать свежие и плотные, чтобы не получилось пюре.

Кроме того, шарлотка считается заливным пирогом, поэтому тесто должно оставаться жидким до того, как его помещают в духовку, добавил су-шеф. Чтобы в нем не оставалось комков, муку нужно вводить аккуратно и постепенно.

«Шарлотку можно подавать к столу с мороженым или взбитыми сливками, но все-таки есть ее нужно сразу, еще теплой. Не стоит хранить ее в холодильнике, от этого пирог теряет вкус. Если вы не смогли сразу съесть всю шарлотку, лучше оставить ее при комнатной температуре: сутки она точно простоит», — подытожил Галков.