Профессор назвала главную причину развития рака

Профессор Деви Шридхар из Эдинбургского университета отметила резкий рост заболеваемости раком среди представителей молодого поколения. Главную причину она видит в продуктах глубокой переработки. Об этом 25 июля сообщили на сайте издания the Guadian.

Руководитель проекта «Онкомир» и создатель профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов подтвердил СЭ, что потребление продуктов глубокой переработки действительно увеличивает риск онкологии в то время, как потребление большого количества фруктов и овощей и натуральных продуктов существенно снижает риск развития некоторых видов рака.

Например, пациенты с раком толстой кишки, придерживающиеся питания по западному стилю, после постановки диагноза чаще умирают и имеют рецидивы, чем пациенты со здоровой диетой. «Диета, богатая цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами и бобовыми, способствует положительным изменениям. Они не только снижают риск развития рака, но и помогают уменьшить вес и ожирение — одни из факторов, способствующих онкологии».

Ранее, 25 февраля, мы рассказывали о факторах, которые увеличивают риск развития рака.