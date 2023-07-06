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Сегодня, 16:45

Психолог предупредила, что кофеин относится к продуктам, усиливающим стресс

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Чашка кофе с печеньем.
Фото Freepik/chevanon
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Психолог Ольга Романив 5 июля на портале MedikForum предупредила, что кофеин относится к продуктам, которые способны усиливать стресс. «Ряд продуктов, особенно если с ними переборщить, могут нарушить работу сразу всего организма, тогда как другие виды пищи действительно могут помочь улучшить самочувствие», — пояснила специалист. Ключ к крепкой психике и стойкому реагированию на сложные ситуации, по ее мнению — сбалансированное питание. Ольга Романив порекомендовала отказаться от продуктов и напитков с кофеином, сахаром, фастфуда, жирных закусок и спиртного.

Эксперт СЭ, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов также для выравнивания эмоционального фона порекомендовал обязательно включить в рацион ягоды, богатые антиоксидантами, морскую капусту и зеленые листовые овощи, содержащие магний, жирную морскую рыбу, такую как тунец, сардины и лосось, насыщенную Омега-3.

Ранее, 22 апреля, мы рассказывали, почему во время стресса нужно употреблять много жиров.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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