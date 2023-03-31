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31 марта, 23:20

Раскрыта неожиданная опасность сахарозаменителей

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Врач-эндокринолог Асмик Атанян рассказала Life.ru, что сахарозаменители испортят любую диету.

«Откажитесь от конфет и выпечки, используйте сахарозаменитель, готовьте еду на пару, тушите, отваривайте с минимальным количеством соли. Однако надо помнить, что многие сахарозаменители тоже содержат калории, превысить с ними норму очень легко.

Помните, что физические нагрузки помогают держать тело в тонусе, снижать вес и сохранять достигнутые результаты. Рекомендуемый минимум — 150 минут аэробных физических упражнений в неделю", — сказала Атанян.

Медик пояснила, что сахарозаменители повышают аппетит и могут вызвать расстройство ЖКТ, если съесть их слишком много. Поэтому выбирать такие продукты следует очень внимательно, а при наличии заболеваний, в частности диабета, следует посоветоваться с врачом.

Источник: https://life.ru/p/1569032
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