Роскачество обнаружило «мясной клей» и кишечную палочку в российском твороге

Эксперты Роскачества обнаружили в твороге некоторых отечественных производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей, сообщает РБК. Применение этого вещества запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так специалисты ведомства проверили образцы творога по 77 показателям. Запрещенное вещество нашли в продукции компаний «Свежее завтра» и «Славянские кружева».

Кроме того, в твороге с Даниловского рынка выявили бактерии кишечной палочки, а в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» было превышено содержание дрожжей. Также в твороге некоторых брендов была превышена концентрация плесени.