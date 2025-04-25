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Роскачество обнаружило нарушения у нескольких брендов горчицы
Питание и еда

Сегодня, 18:00

1 мин.

Роскачество обнаружило нарушения у нескольких брендов горчицы

Мария Задорожная
Автор
Горчица на столе
Фото Olesia Shadrina, iStock
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Роскачество проверило 20 популярных брендов отечественной горчицы. В ходе анализа было выявлено несколько нарушений, среди которых незаявленные подсластители, превышение допустимого содержания консервантов и недостаточное количество горчичного порошка, сообщает ТАСС.

Как уточняет издание, недочеты были обнаружены в продукции брендов «Главпродукт», «365 дней», «Маркет Перекресток», «Моя цена» и «Дядя Ваня». Например, в горчице под маркой «Главпродукт» были зарегистрированы консерванты, в том числе бензоат и сорбат, в концентрации, превышающей норму.

Кроме того, в продуктах «365 дней», «Маркет Перекресток», «Главпродукт» и «Моя цена» оказались незаявленные подсластители: сахарин и натриевый цикламат, которые должны были быть указаны в составе.

Также проверки касались микробиологической безопасности. В образцах не было выявлено золотистого стафилококка, кишечной палочки, дрожжей или плесени, однако в горчице марок «365 дней» и «Дядя Ваня» зафиксировано высокое общее количество микроорганизмов. ГМО в продуктах не обнаружили.

Вопросы также вызвало содержание сахара: в трех марках оно оказалось ниже установленного минимального уровня. В 11 образцах содержание сухих веществ не соответствовало требованиям Роскачества, что может свидетельствовать о разбавлении горчицы водой, маслом или другими компонентами.

Кроме того, в восьми продуктах обнаружены неидентифицированные примеси, такие как фрагменты растительных листьев или частицы приправ.

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