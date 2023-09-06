Роспотребнадзор назвал неочевидную пользу винограда

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе красного винограда. Как оказалось, плоды этого фрукта помогают поддержать здоровье глаз и даже предотвратить заболевания сетчатки. Кроме того, красный виноград защищает от возрастной потери зрения.

Несколько исследований доказали, что если каждый день есть хотя бы три виноградины, можно снизить риск дегенерации желтого пятна более чем на 36%.

Специалисты также отметили, что виноград богат витаминами А, С, К и В6, что благотворно влияет на состояние кожи, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и иммунитет. В винограде содержатся и минеральные вещества, которые способны улучшить работу головного мозга, понизить уровень плохого холестерина и очистить кровь.

Ранее эксперты назвали опасную для зрения позу для сна.