Роспотребнадзор назвал продукты, улучшающие работу мозга перед экзаменами

Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, которые улучшают работу мозга перед экзаменами. Так эксперты советуют включить в рацион цельнозерновой хлеб и каши. К ним можно добавить продукты, богатые белком: яйца, творог, молоко. В основные приемы пищи следует есть мясо кролика, рыбу, птицу и говядину.

На перекус лучше выбирать правильные продукты. Например, грецкие орехи, фисташки и миндаль, которые положительно сказываются на работе мозга. А для питания мозговых клеток подойдут овощи, ягоды и фрукты.

Кроме того, ведомство рекомендует полностью отказаться от вредной еды, кофе, крепкого чая и газировок, а также соблюдать питьевой режим. Без воды у детей могут начаться головные боли.

«Утром перед экзаменом необходимо принять пищу с высоким содержанием легкоусвояемого белка и клетчатки — яйца, фасоль, овсянку (геркулес) с медом или мюсли. Если эмоциональное состояние не позволяет съесть полноценный завтрак, то можно съесть бананы, орехи, изюм, курагу, ананас, фруктовый или молочный коктейль», — сообщает Роспотребнадзор.