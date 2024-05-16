Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Роспотребнадзор назвал продукты, улучшающие работу мозга перед экзаменами
Питание и еда

Сегодня, 12:05

1 мин.

Роспотребнадзор назвал продукты, улучшающие работу мозга перед экзаменами

Мария Маковей
Автор
Подросток готовится к экзаменам и есть яблоко
Фото Eva-Katalin/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, которые улучшают работу мозга перед экзаменами. Так эксперты советуют включить в рацион цельнозерновой хлеб и каши. К ним можно добавить продукты, богатые белком: яйца, творог, молоко. В основные приемы пищи следует есть мясо кролика, рыбу, птицу и говядину.

На перекус лучше выбирать правильные продукты. Например, грецкие орехи, фисташки и миндаль, которые положительно сказываются на работе мозга. А для питания мозговых клеток подойдут овощи, ягоды и фрукты.

Кроме того, ведомство рекомендует полностью отказаться от вредной еды, кофе, крепкого чая и газировок, а также соблюдать питьевой режим. Без воды у детей могут начаться головные боли.

«Утром перед экзаменом необходимо принять пищу с высоким содержанием легкоусвояемого белка и клетчатки — яйца, фасоль, овсянку (геркулес) с медом или мюсли. Если эмоциональное состояние не позволяет съесть полноценный завтрак, то можно съесть бананы, орехи, изюм, курагу, ананас, фруктовый или молочный коктейль», — сообщает Роспотребнадзор.

Как отличить натуральный мед от&nbsp;подделки. Как отличить натуральный мед от подделки: 6 простых способов
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем