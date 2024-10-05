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Россиян предупредили о росте цен на сидр
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Россиян предупредили о росте цен на сидр

Мария Задорожная
Автор
Яблочный сидр и яблоки
Фото Nikolay_Donetsk, iStock
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Российские производители сидра отмечают нехватку и подорожание яблок, необходимых для выпуска напитка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Так рост цен на техническое яблоко, в зависимости от региона, составил от 25 до 100%.

Основная причина роста стоимости напитка — снижение урожая яблок в России в связи с майскими заморозками. Например, в Псковской области в этом году было собрано лишь 30% от традиционного урожая.

На фоне яблочного дефицита фермеры значительно подняли цены на товар. Так в августе поставщики уже просили 20 рублей за 1 кг яблок против 11-12 рублей годом ранее. К началу октября стоимость выросла уже до 27 рублей за 1 кг.

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