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Сегодня, 20:06

Россиян предупредили о возможной опасности обезжиренных продуктов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Анна Кривошеева заявила, что обезжиренные продукты содержат вредные добавки.

«Прежде чем есть обезжиренную пищу, убедитесь, что продукт не содержит сахара или добавок и что он на самом деле содержит меньше калорий, чем обычная версия. Также проверьте размер порции. Если вы едите три порции нежирного мороженого, в каждой порции которого содержится три грамма жира и 250 калорий, вы съедаете девять граммов жира и 750 калорий! Иногда лучше съесть одну порцию более сытной полножирной пищи и избежать лишних калорий и сахара в обезжиренной версии», — приводит слова Кривошеевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1584477
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