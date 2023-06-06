Россиян предупредили о возможной опасности обезжиренных продуктов

Диетолог Анна Кривошеева заявила, что обезжиренные продукты содержат вредные добавки.

«Прежде чем есть обезжиренную пищу, убедитесь, что продукт не содержит сахара или добавок и что он на самом деле содержит меньше калорий, чем обычная версия. Также проверьте размер порции. Если вы едите три порции нежирного мороженого, в каждой порции которого содержится три грамма жира и 250 калорий, вы съедаете девять граммов жира и 750 калорий! Иногда лучше съесть одну порцию более сытной полножирной пищи и избежать лишних калорий и сахара в обезжиренной версии», — приводит слова Кривошеевой Life.ru.